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Сон Хын Мин продлил контракт с "Тоттенхэм ом" до 2023 года

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин продлил своё соглашение с клубом до 2023 года, сообщает пресс-служба лондонцев.

Южнокорейский футболист выступает за "шпор" с 2015 года, когда перешёл из "Байера".

В прошлом сезоне 26-летний игрок провёл за свою команду в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.
Теги: Тоттенхэм Сон
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