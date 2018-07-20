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Президент "Наполи": Ди Мария и Бензема? Да они уже старше меня! Я покупаю только молодых и перспективных

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис назвал ложными слухи о приходе в его клуб Анхеля Ди Марии и Карима Бензема.

"Ди Мария и Бензема? Полная ложь. Эти парни уже старее меня! Я покупаю только молодых и перспективных футболистов", - цитирует Де Лаурентиса Radio Kiss Kiss Napoli.
Теги: Наполи Ди Мария Бензема
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