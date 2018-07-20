Стартует турнир с самыми громкими вывесками в мире, который собирался заменить Лигу чемпионов. Он стал гораздо круче

Испугавшись намерений владельцев Международного Кубка Чемпионов создать Европейскую Суперлигу, УЕФА вынуждена была изменить структуру Лиги чемпионов, дабы отбить атаки американских организаторов. Вряд ли на этом попытки объединить самые популярные клубы мира прекратятся, ну а пока стартует 6-й товарищеский турнир между лучшими клубами мира.Как и в прошлом году, 18 команд. Как и всегда, определяющим фактором является популярность и именитость клуба.В игре вся большая английская шестёрка, большая испанская тройка, самые популярные итальянские клубы «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкая парочка «Бавария» и «Боруссия», а также «ПСЖ», «Лион» и «Бенфика». На месте реально все-все: ни один из по-настоящему топовых клубов играть не отказался.Турнир традиционно разбросан по разным частям света, но если в прошлом сезоне команды были разбиты на американскую, сингапурскую и китайскую группы, где клубы базировались и играли как попало. Например, в китайской группе какие-то команды провели 2 матча, а какие-то – всего 1. В Сингапурской группе играли всего 3 команды.На сей раз Азия представлена очень скромно – одним лишь Сингапуром (там по 2 матча проведут «Арсенал», «ПСЖ» и «Атлетико», зато много мест проведения в Европе, ну а в лидерах остаётся Америка.Я уже заикался про неоднородность прошлогоднего турнира, в котором команды проводили от 1 до 3 матчей – такое и турниром было назвать трудно. В этом году все команды сыграют по 3 встречи и составят общую таблицу. Всего состоится 27 матчей, причём некоторые из них клубы проведут на домашних стадионах: «Челси» примет «Лион» на «Стэмфорд Бридж» (а что если этот матч станет дебютным для Головина?), а матч имени Диего Симеоне «Атлетико» - «Интер» состоится в Мадриде на «Ванда Метрополитано». Как и всегда, ничейные матчи будет венчать серия пенальти.Тут надо ориентироваться по участию/неучастию отдельных личностей в играх. Американские организаторы никак не могут заставить команд выставлять всех звёзд, многие находятся в отпусках перед чемпионатом мира, поэтому, конечно, матчи не вполне будут соответствовать вывескам – в формах топ-клубов будет бегать куча молодых ноунеймов, про которых с началом сезона все забудут. Зато есть Алексис Санчес, не ездивший на ЧМ, скажете вы. Ан нет, ему американские власти не дали визу из-за условного срока, полученного в Испании за налоговые нарушения!Привлекательных матчей куча – каждый выберет себе по вкусу. Но по-настоящему главным и обязательным к просмотру мог стать только один. Вы прекрасно понимаете, благодаря кому он мог стать таковым: на 5 августа в Вашингтоне запланирована встреча «Реала» и «Ювентуса». Но Криштиану, как и другие туринские участники плей-офф ЧМ её пропустит, а дебютирует за новую команду в игре с молодёжкой «Юве» 12 августа.Завершат же турнир 11 августа «Атлетико» и «Интер», а стартует он уже сегодняшней ночью 21 июля в 4.00 по московскому времени. В Чикаго начнут игру «Манчестер Сити» и «Боруссия». «Матч ТВ» покажет эту встречу, как и другие матчи турнира. Полное расписание – перед вами.Возможно, через какое-то время такое расписание будет обыденностью: американские владельцы не перестают кивать на неинтересность вывесок в Лиге чемпионов, из-за чего УЕФА уже гарантировала четырём ведущим лигам Европы по 4 места в групповом турнире без квалификации; а также проводить тайные переговоры с представителями топ-клубов. Но, надеюсь, топ-футбол останется лигочемпионским деликатесом, а не приевшимся блюдом, которое в изобилии подают каждые выходные в Суперлиге.