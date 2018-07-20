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Sky Sports: "Эвертон" купит Ришарлисона у "Уотфорда" за 50 млн фунтов

Хавбек "Уотфорда" Ришарлисон может перейти в "Эвертон".

По информации Sky Sports, клубы близки к заключению сделки по трансферу 21-летнего бразильца.

Сумма трансфера может составить 50 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Ришарлисон провел 38 матчей в чемпионате Англии, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.
Теги: Эвертон Уотфорд
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