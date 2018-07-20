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Юрген Клопп: "Ливерпуль" завершил свою трансферную компанию

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что клуб больше не будет приобретать игроков в летнее трансферное окно.

"У нас есть все для успеха в следующем сезоне. Уверен, мы завершили работу на трансферном рынке. В прошлом году мы были не так ужи и плохи, но нам нужно было усиление. Поэтому приобрели несколько футболистов.

Я действительно доволен трансферами, поэтому будем использовать последние несколько недель межсезонья для подготовки к новой кампании", - цитирует Клоппа пресс-служба клуба

Ранее в команду перешли вратарь Алиссон и полузащитники Наби Кейта, Фабинью, Джердан Шачири.
Теги: Ливерпуль Клопп
Сегодня, 22:36
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№1 Написал: Хоббит (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
так... эти голого не купят smile


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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