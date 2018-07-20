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Реднапп: в АПЛ в ближайшие годы будут царить "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"

Известный английский специалист Гарри Реднапп поделился мнением о претендентах на победу в английской Премьер-лиге в сезоне-2018/19.

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в ближайшие годы будут царить в Англии. Эти команды намного выше уровнем остальных.

В четвёрку сильнейших также должны попасть "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Если "Арсенал" и "Челси" кардинально не усилятся, то, скорее всего, вновь закончат сезон на пятом и шестом местах", — приводит слова Реднаппа talkSPORT.
Теги: Реднапп Арсенал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси Тоттенхэм
Вчера, 22:59
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