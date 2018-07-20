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Марадона в Минске будет проживать в шикарном особняке
Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона будет жить в Минске, в роскошном особняке стоимостью $ 20 млн, сообщает Clarin.
По информации издания, дом состоит из семи комнат. В особняке есть также бассейн с подогревом. В расположении Марадоны будут 11 сотрудников.
Недалеко от дома расположен аэродром для частного самолёта, на котором аргентинец будет летать из Минска в Брест на работу.
По информации издания, дом состоит из семи комнат. В особняке есть также бассейн с подогревом. В расположении Марадоны будут 11 сотрудников.
Недалеко от дома расположен аэродром для частного самолёта, на котором аргентинец будет летать из Минска в Брест на работу.
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