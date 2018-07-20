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Марадона в Минске будет проживать в шикарном особняке

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона будет жить в Минске, в роскошном особняке стоимостью $ 20 млн, сообщает Clarin.

По информации издания, дом состоит из семи комнат. В особняке есть также бассейн с подогревом. В расположении Марадоны будут 11 сотрудников.

Недалеко от дома расположен аэродром для частного самолёта, на котором аргентинец будет летать из Минска в Брест на работу.
Теги: Марадона
Вчера, 23:54
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№2 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 00:12) #
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Пиндрык команде. Динамо, Анжи...


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"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
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№1 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 00:02) #
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Пожизненно? smiling_imp
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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