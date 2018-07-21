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Наби Кейта: ради "Ливерпуля" я отказал "Барселоне" и "Баварии"

Новичок "Ливерпуля" Наби Кейта подтвердил, что им интересовались "Бавария" и "Барселона".

"Это правда, что я мог перейти в "Баварию" или "Барселону" . Но очень важную роль в моём решении сыграла фигура тренера.

Мы хорошо пообщались с Клоппом. Меня очень убедили его слова о клубном проекте. Я видел, как развивается "Ливерпуль" , и ещё у меня был большой разговор с Садьо Мане. Он для меня как брат. На протяжении девяти месяцев мы вместе выступали за "Зальцбург". И с тех пор являемся большими друзьями. Он рассказал мне, насколько классным клубом является "Ливерпуль" .

The Guardian
Теги: Ливерпуль Барселона Бавария
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