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Киран Триппьер при переходе в "Реал" может стать самым дорогостоящим английским футболистом в истории

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может продолжить карьеру в Испании.

Футболиста намерен приобрести «Реал», сообщает The Sun. По данным источника, мадридцы оценивают англичанина в 50 миллионов фунтов (примерно 56 миллионов евро).

В случае осуществления трансфера Триппьер станет самым дорогостоящим английским футболистом в истории.

Футболист в минувшем сезоне провел за "Тоттенхэм" 35 матчей, в которых отдал девять результативных передач.
Теги: Реал Тоттенхэм
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