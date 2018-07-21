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Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (2)
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (2)
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На футбольные стадионы может вернуться пиво (23)
"Сельта" арендовала Софьяна Буфаля у "Саутгемптона"
Полузащитник "Саутгемптона" Софьян Буфаль перешел в "Сельту" на правах аренды, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Аренда с опцией выкупа контракта будет длиться до конца сезона.
24-летний марокканец в прошлом сезоне провел 30 матчей за "святых" и забил два мяча при двух голевых передачах.
Аренда с опцией выкупа контракта будет длиться до конца сезона.
24-летний марокканец в прошлом сезоне провел 30 матчей за "святых" и забил два мяча при двух голевых передачах.
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