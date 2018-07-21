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Джо Харт может перейти в "Челси"

"Челси" может подписать вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта в качестве замены голкипера Тибо Куртуа, сообщает Sun.

Интерес лондонцев связан с тем, что нового главного тренера клуба Маурицио Сарри привлекла низкая трансферная стоимость Харта. Также он нацелился на увеличение английских игроков в составе.
Теги: Харт Челси Манчестер Сити
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