Джо Харт может перейти в "Челси"

"Челси" может подписать вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта в качестве замены голкипера Тибо Куртуа, сообщает Sun.Интерес лондонцев связан с тем, что нового главного тренера клуба Маурицио Сарри привлекла низкая трансферная стоимость Харта. Также он нацелился на увеличение английских игроков в составе.