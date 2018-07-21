A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Боруссия" отпустила Шюррле на переговоры с другим клубом

В дортмундской "Боруссии" заявили, что форвард Андре Шюррле в ближайшее время сменит клуб, сообщает Goal.

Отмечается, что футболист покинул расположение команды для переговоров с другим клубом.
Теги: Боруссия Шюррле
Сегодня, 18:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.