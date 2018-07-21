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Роберто Манчини: Роналду? В чемпионате Италии и раньше играло много чемпионов

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини позитивно отозвался о решении нападающего Криштиану Роналду перейти из "Реала" в "Ювентус".

"В чемпионате Италии и раньше играло много чемпионов. И все из них – лучшие. Что важно знать о нем, так это то, что Роналду вновь готов к тому, что его будут критиковать. Это важно для такого великого чемпиона как он", - цитирует Манчини Football Italia.
Теги: Манчини Роналду Ювентус
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