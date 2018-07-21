Ибрагимович – об игре за "МЮ": говорил Моуринью: "слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович признался, что был не готов выходить на поле в последние месяцы выступления за "Манчестер Юнайтед"."Меня включали в состав на многие матчи. Но я говорил тренеру: слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать", - цитирует шведа ESPN.