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Патрис Эвра поприветствовал переход Роналду в "Ювентус"
Бывший защитник "Ювентуса" Патрис Эвра опубликовал ролик, в котором он исполняет песню итальянского певца Андреа Бочелли – Con Te Partiro (Уйду с тобой).
Таким образом француз отметил переход в клуб из Турина нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
"Ювентини, вам достался лучший игрок мира! Знаю, Ронни, ты завоевал пять "Золотых мячей", но в "Ювентусе" тебе придется усердно работать", – сказал Эвра.
Таким образом француз отметил переход в клуб из Турина нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
"Ювентини, вам достался лучший игрок мира! Знаю, Ронни, ты завоевал пять "Золотых мячей", но в "Ювентусе" тебе придется усердно работать", – сказал Эвра.
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