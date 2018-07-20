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Патрис Эвра поприветствовал переход Роналду в "Ювентус"

Бывший защитник "Ювентуса" Патрис Эвра опубликовал ролик, в котором он исполняет песню итальянского певца Андреа Бочелли – Con Te Partiro (Уйду с тобой).

Таким образом француз отметил переход в клуб из Турина нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Ювентини, вам достался лучший игрок мира! Знаю, Ронни, ты завоевал пять "Золотых мячей", но в "Ювентусе" тебе придется усердно работать", – сказал Эвра.

Теги: Эвра Роналду Ювентус
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