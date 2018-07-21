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Шон Дайч: трансферный рынок труднодоступен для "Бернли"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч рассказал о сложном финансовом положении клуба.

"Отсутствие трансферов усложняет ситуацию, но мы привыкли к этому. В данный момент трансферный рынок труднодоступен для нас", - цитирует Дайча Sky Sports.
Теги: Бернли
Вчера, 23:48
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