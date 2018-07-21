Шон Дайч: трансферный рынок труднодоступен для "Бернли"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч рассказал о сложном финансовом положении клуба."Отсутствие трансферов усложняет ситуацию, но мы привыкли к этому. В данный момент трансферный рынок труднодоступен для нас", - цитирует Дайча Sky Sports.