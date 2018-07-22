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Агент Миньоле: понятно, что Алиссон за 60-70 млн не будет сидеть на скамейке. Будем искать команду

Нико Ваесен, агент голкипера «Ливерпуля» Симона Миньоле прокомментировал поиски нового клуба для футболиста.

В четверг «Ливерпуль» объявил о трансфере вратаря «Ромы» Алиссона за 62,5 миллиона евро. Миньоле не устраивает отсутствие регулярной игровой практики.

«Понимаем, что игрок за 60-70 миллионов евро не будет сидеть на скамейке запасных. Наша цель – найти вариант, который позволит Симону регулярно получать игровую практику. Есть разные варианты, все должно решится в ближайшие дни.

Это не обязательно должна быть премьер-лига Англии. Все возможно. Это должна быть хорошая команда и хороший чемпионат», — сказал Ваесен.

Sports.ru
Теги: Ливерпуль
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