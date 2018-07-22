Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:14
Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом (4)
Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом (4)
12:43
Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше (12)
Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше (12)
11:57
Витиньо не пожал руку Гончаренко и покинул стадион раньше одноклубников, но опроверг наличие конфликта (13)
Витиньо не пожал руку Гончаренко и покинул стадион раньше одноклубников, но опроверг наличие конфликта (13)
11:32
Александр Беленов: в "Урожае" опять обманут. До сих пор должны тем, кого нет в "Кубани" уже 2 года (10)
Александр Беленов: в "Урожае" опять обманут. До сих пор должны тем, кого нет в "Кубани" уже 2 года (10)
11:15
Агент Миньоле: понятно, что Алиссон за 60-70 млн не будет сидеть на скамейке. Будем искать команду
Агент Миньоле: понятно, что Алиссон за 60-70 млн не будет сидеть на скамейке. Будем искать команду
11:12
Михаил Грушевский: Березуцкие не производят впечатление игроков, которые обязаны заканчивать карьеру (9)
Михаил Грушевский: Березуцкие не производят впечатление игроков, которые обязаны заканчивать карьеру (9)
10:53
Терри пока не будет заниматься тренерской работой. Он заменит Анри в команде ТВ-экспертов Sky Sports
Терри пока не будет заниматься тренерской работой. Он заменит Анри в команде ТВ-экспертов Sky Sports
10:29
Агент и дядя Мины: "Эвертон" и "Зенит" интересуются Йерри, но он хочет играть в "Барселоне" (8)
Агент и дядя Мины: "Эвертон" и "Зенит" интересуются Йерри, но он хочет играть в "Барселоне" (8)
09:23
Агент Бензема назвал журналиста, сообщившего о переговорах с "Миланом", клоуном, а сам игрок - лжецом
Агент Бензема назвал журналиста, сообщившего о переговорах с "Миланом", клоуном, а сам игрок - лжецом
09:10
Игроки киевского "Динамо" не пожали руку Мораесу, целовавшему эмблему клуба, а потом перешедшему в "Шахтёр" (5)
Игроки киевского "Динамо" не пожали руку Мораесу, целовавшему эмблему клуба, а потом перешедшему в "Шахтёр" (5)
08:29
Глупая ошибка Андрея Пятова предопределила победу киевского "Динамо" над "Шахтёром" (видео) (4)
Глупая ошибка Андрея Пятова предопределила победу киевского "Динамо" над "Шахтёром" (видео) (4)
Вчера, 23:40
Анонс 2-го тура ФНЛ (2)
Анонс 2-го тура ФНЛ (2)
Вчера, 23:24
Жереми Бога продолжит карьеру в "Сассуоло"
Жереми Бога продолжит карьеру в "Сассуоло"
Вчера, 23:03
"Зенит" и "Интер" забили шесть голов на двоих (42)
"Зенит" и "Интер" забили шесть голов на двоих (42)
Вчера, 22:20
Борис Рапопорт: у "Ленинградца" нет никакой связи с "Зенитом" (2)
Борис Рапопорт: у "Ленинградца" нет никакой связи с "Зенитом" (2)
Вчера, 22:11
В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля (1)
В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля (1)
Вчера, 21:36
Алексей Миронов: было очень неожиданно, когда меня вызвали на сборы основы "Локомотива" (1)
Алексей Миронов: было очень неожиданно, когда меня вызвали на сборы основы "Локомотива" (1)
Вчера, 20:41
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом" (15)
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом" (15)
Вчера, 20:37
Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут (6)
Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут (6)
Вчера, 19:51
Ибрагимович – об игре за "МЮ": говорил Моуринью: "слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать"
Ибрагимович – об игре за "МЮ": говорил Моуринью: "слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать"
Вчера, 19:36
Дост решил вернуться в "Спортинг"
Дост решил вернуться в "Спортинг"
Вчера, 19:21
"Милан" полностью сменил совет директоров
"Милан" полностью сменил совет директоров
Агент Миньоле: понятно, что Алиссон за 60-70 млн не будет сидеть на скамейке. Будем искать команду
Нико Ваесен, агент голкипера «Ливерпуля» Симона Миньоле прокомментировал поиски нового клуба для футболиста.
В четверг «Ливерпуль» объявил о трансфере вратаря «Ромы» Алиссона за 62,5 миллиона евро. Миньоле не устраивает отсутствие регулярной игровой практики.
«Понимаем, что игрок за 60-70 миллионов евро не будет сидеть на скамейке запасных. Наша цель – найти вариант, который позволит Симону регулярно получать игровую практику. Есть разные варианты, все должно решится в ближайшие дни.
Это не обязательно должна быть премьер-лига Англии. Все возможно. Это должна быть хорошая команда и хороший чемпионат», — сказал Ваесен.
Sports.ru
В четверг «Ливерпуль» объявил о трансфере вратаря «Ромы» Алиссона за 62,5 миллиона евро. Миньоле не устраивает отсутствие регулярной игровой практики.
«Понимаем, что игрок за 60-70 миллионов евро не будет сидеть на скамейке запасных. Наша цель – найти вариант, который позволит Симону регулярно получать игровую практику. Есть разные варианты, все должно решится в ближайшие дни.
Это не обязательно должна быть премьер-лига Англии. Все возможно. Это должна быть хорошая команда и хороший чемпионат», — сказал Ваесен.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.