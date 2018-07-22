Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своем переезде в США."Я не знаю, изменился ли Ибра, я просто делаю свою работу. США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом", – цитирует Ибрагимовича официальный сайт клуба.