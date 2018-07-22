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Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своем переезде в США.

"Я не знаю, изменился ли Ибра, я просто делаю свою работу. США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом", – цитирует Ибрагимовича официальный сайт клуба.
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 13:14
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№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мы, Златан-I, повелеваем всем и каждому.... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№3 Написал: yuri II Там, за облаками (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Я не знаю, изменился ли Ибра

А ты спроси у него, тебе ближе.
Регистрация: 12.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ибра в своем стиле )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
изменился ли он

кто - он? это он опять о себе в третьем лице?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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