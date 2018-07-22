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Давид Оспина может продолжить карьеру в Аргентине

Вратарь сборной Колумбии и лондонского "Арсенала" Давид Оспина может продолжить карьеру в Аргентине.

По информации Mirror, клуб "Бока Хуниорс" ведет переговоры о покупке голкипера.

"Арсенал" хочет получить с этого трансфера 6 млн фунтов.

Контракт Оспины с английским клубом рассчитан еще на два года, но "канониры" готовы отпустить вратаря, чтобы тот не потерял игровую практику.

"Газета.ру"
Теги: Арсенал Трансферы
Сегодня, 17:39
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