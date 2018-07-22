Вратарь сборной Колумбии и лондонского "Арсенала" Давид Оспина может продолжить карьеру в Аргентине.По информации Mirror, клуб "Бока Хуниорс" ведет переговоры о покупке голкипера."Арсенал" хочет получить с этого трансфера 6 млн фунтов.Контракт Оспины с английским клубом рассчитан еще на два года, но "канониры" готовы отпустить вратаря, чтобы тот не потерял игровую практику.