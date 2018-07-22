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12:43
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11:15
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11:12
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Президент "Наполи" предложил недовольным фанатам болеть за "Ювентус"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис посоветовал недовольным вторым местом в чемпионате Италии фанатам болеть за туринский "Ювентус".
Во время общения с болельщиками один из фанатов заявил, что поклонники клуба хотят победы в Серии А.
"Ну тогда вам нужно болеть за "Ювентус". Вы, болельщики, тоже должны тратить деньги, чтобы у нас была возможность действовать на трансферном рынке. Мы свою часть работы выполняем", — сказал Де Лаурентис.
"Газета.ру"
Во время общения с болельщиками один из фанатов заявил, что поклонники клуба хотят победы в Серии А.
"Ну тогда вам нужно болеть за "Ювентус". Вы, болельщики, тоже должны тратить деньги, чтобы у нас была возможность действовать на трансферном рынке. Мы свою часть работы выполняем", — сказал Де Лаурентис.
"Газета.ру"
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