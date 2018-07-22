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Президент "Наполи" предложил недовольным фанатам болеть за "Ювентус"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис посоветовал недовольным вторым местом в чемпионате Италии фанатам болеть за туринский "Ювентус".

Во время общения с болельщиками один из фанатов заявил, что поклонники клуба хотят победы в Серии А.

"Ну тогда вам нужно болеть за "Ювентус". Вы, болельщики, тоже должны тратить деньги, чтобы у нас была возможность действовать на трансферном рынке. Мы свою часть работы выполняем", — сказал Де Лаурентис.

"Газета.ру"
Теги: Наполи Ювентус
Сегодня, 18:08
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№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:11) #
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писец заголовок, где только берут таких малолетних недо модераторов
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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