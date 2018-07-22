Президент "Наполи" предложил недовольным фанатам болеть за "Ювентус"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис посоветовал недовольным вторым местом в чемпионате Италии фанатам болеть за туринский "Ювентус".Во время общения с болельщиками один из фанатов заявил, что поклонники клуба хотят победы в Серии А."Ну тогда вам нужно болеть за "Ювентус". Вы, болельщики, тоже должны тратить деньги, чтобы у нас была возможность действовать на трансферном рынке. Мы свою часть работы выполняем", — сказал Де Лаурентис.