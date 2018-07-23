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СМИ: Эрнесто Вальверде хочет видеть в "Барселоне" Дениса Черышева

Полузащитник "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев может стать игроком "Барселоны", сообщает Don Balon.

В услугах футболиста, забившего на чемпионате мира 4 мяча, заинтересован лично заинтересован главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, который попросил руководство каталонского клуба приобрести игрока.

Напомним, Денис перешёл в "Вильярреал" из мадридского "Реала" в 2016 году.
Теги: Вальверде Черышев Сборная России Барселона Трансферы
Сегодня, 00:37
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(4)
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
«Рубин»
А кто такой этот Don Balon, который сообщил эту великолепную утконовость.


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