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Андре Шюррле может вернуться в АПЛ

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Шюррле интересен "Кристал Пэлас" и "Фулхэму", сообщает Bild.

Клубы хотят арендовать футболиста.

Ранее сообщалось, что Шюррле уже покинул расположение "Боруссии" и занят поиском нового клуба.
Теги: Боруссия Д Кристал Пэлас Фулхэм
Сегодня, 08:57
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