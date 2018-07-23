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"Сток Сити" приобрел Макклейна

"Сток Сити" официально объявил о переходе полузащитника "Вест Бромвича" Джеймса Макклейна.

Клуб заплатил за трансфер 5 миллионов фунтов. 29-летний футболист подписал со "Сток Сити" контракт на четыре года.

В прошлом сезоне Макклейн провел 30 матчей в чемпионате Англии и забил один гол.
Теги: Сток Сити Вест Бромвич
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