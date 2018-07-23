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"Челси" обыграл "Перт Глори" в первой игре под руководством Маурицио Сарри

"Челси" обыграл "Перт Глори" в контрольном матче со счетом 1:0. Эта встреча стала для "синих" первой под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри.

Товарищеский матч

Стадион: Оптус (Перт, Австралия)

"Перт Глори" – "Челси" 0:1

Голы: Родригес, 5

"Перт Глори": Редди, Дулбич (Дэвидсон, 68), Лоури, Невилл, Грант, Франьич (Шанталаб, 68), Килкенни (Бриммер, 68), Уилсон, Феррейра (Кастро, 77), Итальяно (Харольд, 46), Кио (Чианесе, 68)

"Челси": Булка, Алонсо (Эмерсон, 46), Дзаппакоста (Эйна, 73), Луис, Хадсон-Одой (Бакайоко, 46), Баркли, Фабрегас, Ампаду (Калас, 62), Жоржиньо (Пашалич, 46), Мората (Абрахам, 62), Родригес (Пиазон, 73)

Предупреждения: Луис, 35
Теги: Челси Сарри
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(1)
№1 Написал: spiri (Сегодня, 17:10) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
неплохо для начала...вперед,синие!! smile


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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