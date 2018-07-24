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Медицинские тесты Криштиану Роналду шокировали врачей "Ювентуса"

Результаты медицинского обследования португальского форварда Криштиану Роналду шокировали врачей туринского "Ювентуса".

По мнению врачей, физическое состояние Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

В организме Роналду 7% жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11%. Кроме того, португалец ровно наполовину покрыт мышцами при нормальном показателе в 46%. На чемпионате мира 33-летний футболист пробежал почти 34 километра.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
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