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Агент Озила раскритиковал высказывания президента "Баварии"

Агент полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила Эркют Согут раскритиковал президента мюнхенской "Баварии" Ули Хенесса.

"Комментарии Хенесса вообще мимо темы, они не имеют ничего общего с футболом. Он хочет отвлечь внимание от настоящих проблем — расизма и дискриминации в Германии, которые вновь появились в немецком обществе.

Мистер Хенесс, мы больше не будем тратить время и силы, обсуждая вопрос, о котором вы явно ничего не знаете. Вы не только обесчестили себя, но и опозорили "Баварию" и народ Германии", — цитирует Согута Goal.

Хенесс раскритиковал Озила, обвинив его в плохой игре за сборную Германии с 2014 года, а также в том, что футболист "изображает жертву".

"Газета.ру"
Теги: Озил Бавария
Сегодня, 01:28
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