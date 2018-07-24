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В Аргентине зарезали 25-летнего вратаря. В убийстве подозревают футболиста

Голкипер Факундо Эспиндола был убит в Аргентине 22 июля.

25-летний вратарь, выступавший до 2016 года за клуб "Альмагро" во втором и третьем дивизионах чемпионата Аргентины, был убит ударом ножом во время уличной драки.

По предварительной версии, Эспиндола гулял ночью с друзьями, из проезжавшей мимо машины в его адрес прозвучали оскорбления, завязалась драка, во время которой вратарь получил смертельный удар ножом в грудь.

Одним из подозреваемых в убийстве Эспиндолы является футболист клуба третьего аргентинского дивизиона "Сан-Тельмо" Науэль Овьедо.

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