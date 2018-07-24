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"Рома" подписала контракт с новым автомобильным спонсором

Компания Hyundai пополнила число спонсоров "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до 2021 года. По условиям контракта римляне получат около 10 миллионов евро за 3 года.

Название корейского автоконцерна будет нанесено на заднюю часть формы "Ромы" под игровым номером.
Теги: Рома
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