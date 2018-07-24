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"Челси" отказался от предложенных "Барселоной" 55 млн фунтов за Виллиана

"Челси" отклонил предложение "Барселоны" по трансферу полузащитника Виллиана, сообщает Sky Sports.

Предложение стало уже третьим по счету. Испанский клуб был готов заплатить более 55 миллионов фунтов за 29-летнего футболиста.

В трансфере Виллиана этим летом также заинтересован "Манчестера Юнайтед".
Теги: Челси Барселона Манчестер Юнайтед Виллиан
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