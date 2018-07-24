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"Валенсия" вместо Марио Фернандеса купила флангового защитника "Спортинга" Кристиано Пиччини

Правый защитник "Спортинга" Кристиано Пиччини перешел в "Валенсию", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний итальянец заключил 4-летний контракт с "Валенсией". Сумма трансфера составит около 8 млн евро

В прошлом сезоне Пиччини стал бронзовым призером чемпионата Португалии, отдав 3 голевых паса в 24 играх.

Напомним, ранее "Валенсия" рассматривала на эту позицию защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Теги: Валенсия Спортинг Фернандес
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