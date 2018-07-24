"Барселона" подтвердила трансфер полузащитника "Бордо" Малкома

Полузащитник "Бордо" Малком стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт каталонского клуба.Испанский клуб согласовал сделку за 41 миллион евро. Еще один миллион предусмотрен в качестве бонусов.21-летний игрок мог перейти в "Рому", но "Барса" опередила римлян в борьбе за футболиста.