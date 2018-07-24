Спортивный директор "Ромы": рассматриваем возможность обращения в суд по переходу Малкона в "Барселону"

В специальном эфире клубного канала спортивный директор "Ромы" Мончи подтвердил, что римский клуб рассматривает вариант с подачей иска против "Бордо", который, по их мнению, нарушил договоренность о продаже Малкома в "Рому" в пользу более выгодной сделки с "Барселоной"."Мы понимаем, что у нас есть возможность перевести дело в юридическую плоскость. У нас нет подписанных документов о трансфере, но у нас есть много сообщений от президента Бордо и от агентов, которые могут быть приняты во внимание. Прошу прощения за то, что произошло, но римский клуб сделал все от себя возможное и был абсолютно лучшим в этих переговорах. Президент Ромы Палотта был готов сделать улучшенное предложение. Мы будем продолжать искать такого же хорошего игрока как Малком и найдем его. А, может быть, найдем даже лучше него", - сказал Мончи.