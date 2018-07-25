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Новый тренер "ПСЖ" будет следить за игроками в ночных клубах

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" ввел в команде ряд правил, направленных на поддержание дисциплины и физической формы игроков.

Как утверждает Get French Football, немецкий специалист запретил футболистам есть после игр пасту, фаст-фуд, сладости и употреблять газированные напитки.

Также наставник познакомился с владельцами и управляющими наиболее дорогих клубов Парижа. Он надеется получать информацию об игроках, отправившихся в заведение вопреки его воле.

"Газета.ру"
Теги: Тухель ПСЖ
Сегодня, 02:17
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