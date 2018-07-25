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В сборной Аргентины сделали заявление о будущем Месси в команде

Президент Федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа рассказал о будущем в команде нападающего Лионеля Месси.

Глава организации выразил мнение, что капитан «альбиселесте» не покинет сборную.

"Мы не обсуждали выступления на чемпионате мира — 2018. Но я думаю, что Месси хочет играть за сборную и дальше. Нужно пока оставить его в покое, начать строить новую команду, а там уже будет видно", — приводит слова Тапиа Infobae.

По словам президента AFA, форвард расстроился из-за неудачи на мундиале.

"Он осознает, что Аргентина в нем нуждается. Месси взял на себя ответственность за результат, но мы все взвалили на его плечи. Нам иногда кажется, что он супергерой, а не человек", — заключил Тапиа.

"Газета.ру"
Теги: Месси Сборная Аргентины
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