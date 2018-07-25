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Рикардо Лаборде продолжит карьеру в "Анортосисе"
Бывший полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде подписал контракт с "Анортосисом", сообщает официальный сайт кипрского клуба.
Колумбиец уже выступал за клуб с Кипра до перехода в стан "быков" в 2013 году.
По окончании прошлого сезона Лаборде покинул "Краснодар" как свободный агент.
Колумбиец уже выступал за клуб с Кипра до перехода в стан "быков" в 2013 году.
По окончании прошлого сезона Лаборде покинул "Краснодар" как свободный агент.
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