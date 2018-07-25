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Мбаппе взял в "ПСЖ" 7-й номер в честь Роналду

Стала известна причина по которой нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе решил сменить игровой номер. По информации Le Parisien, с сезона-2018/19 форвард будет выступать за парижан под 7-м, а не 29-м номером, выбрав эту цифру в честь Криштиану Роналду.

33-летний португалец, который этим летом перешел из "Реала" в "Ювентус", в детстве был любимым игроком Мбаппе.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. В дебютном сезоне он провел за клуб 45 матчей, забив 21 мяч и сделавв 3 голевые передачи. На ЧМ-2018 он помог сборной Франции завоевать второй чемпионский титул, став лучшим молодым игроком турнира - в семи матчах он забил 4 гола.

Семёрка освободилась в "ПСЖ" зимой, когда команду покинул Лукас Моура.

"СЭ"
Теги: Мбаппе ПСЖ Роналду
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