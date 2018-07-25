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Пол Скоулз: Погба играет хорошо раз за 3-4 матча. Ему нужно больше использовать мозг
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз раскритиковал хавбека Поля Погба за отсутствие стабильности.
«Мне кажется, Полю не хватает стабильности. Вы наблюдаете за его игрой, и, например, на этой неделе он выдал блестящий матч, а уже на следующей выглядит не так хорошо.
Сейчас он похож на футболиста, который выдает хорошую игру раз в три-четыре матча. Если вы собираетесь выигрывать трофеи – этого недостаточно, просто недостаточно.
Ему нужно стать таким же командным игроком, каким он был в «Ювентусе».
Он такой сильный парень. Поль может бежать, у него отличная техника, навыки, но ему нужно использовать свой мозг чуть больше, чтобы стать топ-футболистом», – приводит слова Скоулза Sports.ru со ссылкой на Goal.
«Мне кажется, Полю не хватает стабильности. Вы наблюдаете за его игрой, и, например, на этой неделе он выдал блестящий матч, а уже на следующей выглядит не так хорошо.
Сейчас он похож на футболиста, который выдает хорошую игру раз в три-четыре матча. Если вы собираетесь выигрывать трофеи – этого недостаточно, просто недостаточно.
Ему нужно стать таким же командным игроком, каким он был в «Ювентусе».
Он такой сильный парень. Поль может бежать, у него отличная техника, навыки, но ему нужно использовать свой мозг чуть больше, чтобы стать топ-футболистом», – приводит слова Скоулза Sports.ru со ссылкой на Goal.
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