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Унаи Эмери: хотим помочь почувствовать Озилу, что в "Арсенале" его дом и семья

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил, что клуб полностью поддерживает полузащитника команды Месута Озила, принявшего решение завершить карьеру в сборной Германии.

- Все мы хотим помочь Месуту почувствовать, что здесь его дом и семья , - цитирует пресс-служба "Арсенала" слова Эмери. - Я уважаю решению Озила завершить карьеру в сборной. У него есть опыт и качество, которые позволят ему провести отличный предстоящий сезон в "Арсенале".

Критика Ули Хенесса? Я уважаю любое мнение, но мы профессионалы, которые должны быть готовы к критике и не обращать внимание на различные мнения

"СЭ"
Теги: Эмери Озил Арсенал
Сегодня, 15:52
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