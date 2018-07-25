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"Олимпиакос" пожертвует 1 млн евро пострадавшим от лесных пожаров в Греции

Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис окажет финансовую помощь пострадавшим от лесных пожаров в Греции.

Как утверждает официальный сайт греческого клуба, Маринакис пожертвует €1 млн. Также "Олимпиакос" выступил с обращением, в котором призвал всех болельщиков перечислять любые средства для оказания помощи пострадавшим.

В греческом районе Аттика из-за аномальной жары и сильного ветра быстро распространяются пожары. На данный момент в их результате погибло порядка 50 человек, еще более 150 попали в больницы с ожогами, 11 из них находятся в критическом состоянии.

"Газета.ру"
Теги: Олимпиакос
Сегодня, 16:07
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