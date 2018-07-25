"Олимпиакос" пожертвует 1 млн евро пострадавшим от лесных пожаров в Греции

Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис окажет финансовую помощь пострадавшим от лесных пожаров в Греции.Как утверждает официальный сайт греческого клуба, Маринакис пожертвует €1 млн. Также "Олимпиакос" выступил с обращением, в котором призвал всех болельщиков перечислять любые средства для оказания помощи пострадавшим.В греческом районе Аттика из-за аномальной жары и сильного ветра быстро распространяются пожары. На данный момент в их результате погибло порядка 50 человек, еще более 150 попали в больницы с ожогами, 11 из них находятся в критическом состоянии.