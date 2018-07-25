"Монако" за 15 миллионов евро купил центрального полузащитника "Страсбурга"

"Монако" официально объявил о переходе полузащитника "Страсбура" Жан-Эда Ахолу.Сумма трансфера за 24-летнего ивуарийца составила 15 миллионов евро.Контракт с футболистом заключен на 5 лет.