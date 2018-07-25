A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Монако" за 15 миллионов евро купил центрального полузащитника "Страсбурга"

"Монако" официально объявил о переходе полузащитника "Страсбура" Жан-Эда Ахолу.

Сумма трансфера за 24-летнего ивуарийца составила 15 миллионов евро.

Контракт с футболистом заключен на 5 лет.
Теги: Монако Страсбург Трансферы
Сегодня, 18:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: GPS (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: kent71
а где ,, звезда,, Российского футбола.

Мячики будет подавать... В "Челси")))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно,а где ,, звезда,, Российского футбола.


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.