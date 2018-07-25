Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:31
Глава ВОБ ответил на претензии о фальсификациях вокруг билетов на матч Россия - Германия в 2009 году
Глава ВОБ ответил на претензии о фальсификациях вокруг билетов на матч Россия - Германия в 2009 году
14:41
Участникам Pussy Riot на 3 года запретили посещать спортивные мероприятия и оштрафовали на 1.5 тысячи рублей (1)
Участникам Pussy Riot на 3 года запретили посещать спортивные мероприятия и оштрафовали на 1.5 тысячи рублей (1)
14:01
"Химки" подарили пиццу, билеты и шарф первому прибывшему на стадион. Всё из-за популярного флэшмоба (2)
"Химки" подарили пиццу, билеты и шарф первому прибывшему на стадион. Всё из-за популярного флэшмоба (2)
13:04
Силва, Кейн и Роналду попали в символическую сборную ЧМ по версии болельщиков. Россиян в ней нет (4)
Силва, Кейн и Роналду попали в символическую сборную ЧМ по версии болельщиков. Россиян в ней нет (4)
11:46
"Лион" готов заплатить 30 миллионов евро за Йерри Мину, интерес к которому проявляет "Зенит" (5)
"Лион" готов заплатить 30 миллионов евро за Йерри Мину, интерес к которому проявляет "Зенит" (5)
11:44
Дешам: действия Мбаппе на поле опасны - в мое время его бы уничтожили, и первым бы это сделал я (1)
Дешам: действия Мбаппе на поле опасны - в мое время его бы уничтожили, и первым бы это сделал я (1)
10:56
Бразильский журналист: Витинью точно возвращается в Бразилию - он купил квартиру в моем доме (20)
Бразильский журналист: Витинью точно возвращается в Бразилию - он купил квартиру в моем доме (20)
09:47
Сергей Собянин: расходы на ЧМ оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории Москвы (2)
Сергей Собянин: расходы на ЧМ оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории Москвы (2)
Неймар вышел в финал турнира по покеру. В случае победы он выиграет 78 тысяч евро
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар после чемпионата мира в России, на котором его команда вылетела на стадии 1/4 финала, поучаствовал в турнире по покеру High Roller BSOP S?o Paulo.
Как сообщает RMC, футболист стал одним из восьми финалистов. Всего было 288 участников. Так, Неймар гарантированно получит 8120 евро призовых и может в случае победы взять весь призовой фонд, который составляет 78 тысяч евро.
Как сообщает RMC, футболист стал одним из восьми финалистов. Всего было 288 участников. Так, Неймар гарантированно получит 8120 евро призовых и может в случае победы взять весь призовой фонд, который составляет 78 тысяч евро.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.