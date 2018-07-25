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Неймар вышел в финал турнира по покеру. В случае победы он выиграет 78 тысяч евро

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар после чемпионата мира в России, на котором его команда вылетела на стадии 1/4 финала, поучаствовал в турнире по покеру High Roller BSOP S?o Paulo.

Как сообщает RMC, футболист стал одним из восьми финалистов. Всего было 288 участников. Так, Неймар гарантированно получит 8120 евро призовых и может в случае победы взять весь призовой фонд, который составляет 78 тысяч евро.
Теги: Неймар
Сегодня, 19:02
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(0)
№2 Написал: Fen (Сегодня, 19:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну хоть где-то в финал вышел)
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Ну, блефует он, видимо, неплохо )
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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