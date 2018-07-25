Неймар вышел в финал турнира по покеру. В случае победы он выиграет 78 тысяч евро

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар после чемпионата мира в России, на котором его команда вылетела на стадии 1/4 финала, поучаствовал в турнире по покеру High Roller BSOP S?o Paulo.Как сообщает RMC, футболист стал одним из восьми финалистов. Всего было 288 участников. Так, Неймар гарантированно получит 8120 евро призовых и может в случае победы взять весь призовой фонд, который составляет 78 тысяч евро.