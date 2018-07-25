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Марио Пашалич на правах аренды перешел в "Аталанту"
Полузащитник "Челси" Марио Пашалич, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Спартаке", перешел в "Аталанту", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
23-летний хорват будет выступать под 88-м номером в сезоне-2018/19. "Аталанта" после завершения срока действия аренды будет иметь право выкупить Пашалича.
23-летний хорват будет выступать под 88-м номером в сезоне-2018/19. "Аталанта" после завершения срока действия аренды будет иметь право выкупить Пашалича.
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