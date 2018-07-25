A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марио Пашалич на правах аренды перешел в "Аталанту"

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Спартаке", перешел в "Аталанту", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

23-летний хорват будет выступать под 88-м номером в сезоне-2018/19. "Аталанта" после завершения срока действия аренды будет иметь право выкупить Пашалича.
Теги: Пашалич Аталанта
Сегодня, 22:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.