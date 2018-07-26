"Спортинг" подал жалобу в ФИФА из-за перехода футболиста в "Атлетико"

Лиссабонский "Спортинг" подал жалобу в Международную федерацию футбола на переход полузащитника Желсона Мартинша в мадридский "Атлетико".По информации A Bolo, в португальском клубе считают незаконным переход футболиста, так как Мартинш разорвал соглашение со "Спортингом" в одностороннем порядке из-за скандала, связанного с нападением болельщиков на игроков зелено-белых.