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"Спортинг" подал жалобу в ФИФА из-за перехода футболиста в "Атлетико"

Лиссабонский "Спортинг" подал жалобу в Международную федерацию футбола на переход полузащитника Желсона Мартинша в мадридский "Атлетико".

По информации A Bolo, в португальском клубе считают незаконным переход футболиста, так как Мартинш разорвал соглашение со "Спортингом" в одностороннем порядке из-за скандала, связанного с нападением болельщиков на игроков зелено-белых.

"Газета.ру"
Теги: Спортинг Атлетико
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