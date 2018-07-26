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"Фулхэм" взял в аренду Шюррле у "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле перешел в "Фулхэм", сообщает официальный сайт английского клуба.

"Дачники" арендовали чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии на два сезона.

В новом клубе Шюррле будет выступать под 14-м номером.
Теги: Шюррле Боруссия Д Фулхэм
Сегодня, 00:29
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