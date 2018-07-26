"Фулхэм" взял в аренду Шюррле у "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле перешел в "Фулхэм", сообщает официальный сайт английского клуба."Дачники" арендовали чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии на два сезона.В новом клубе Шюррле будет выступать под 14-м номером.