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"Фулхэм" взял в аренду Шюррле у "Боруссии"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле перешел в "Фулхэм", сообщает официальный сайт английского клуба.
"Дачники" арендовали чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии на два сезона.
В новом клубе Шюррле будет выступать под 14-м номером.
"Дачники" арендовали чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии на два сезона.
В новом клубе Шюррле будет выступать под 14-м номером.
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