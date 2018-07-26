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Экс-форвард "Рубина" Лестьенн продолжит карьеру в Бельгии

Бывший нападающий "Рубина" Максим Лестьенн перешел в бельгийский "Стандард" на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард выступал за "Малагу". В чемпионате Испании он провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу.

До этого он два года отыграл в "Рубине". В составе казанцев на его счету 24 матча и 5 голов.

Официальный сайт "Стандарта"
Теги: Лестьенн Рубин
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