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Экс-форвард "Рубина" Лестьенн продолжит карьеру в Бельгии
Бывший нападающий "Рубина" Максим Лестьенн перешел в бельгийский "Стандард" на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне 26-летний форвард выступал за "Малагу". В чемпионате Испании он провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу.
До этого он два года отыграл в "Рубине". В составе казанцев на его счету 24 матча и 5 голов.
Официальный сайт "Стандарта"
В прошедшем сезоне 26-летний форвард выступал за "Малагу". В чемпионате Испании он провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу.
До этого он два года отыграл в "Рубине". В составе казанцев на его счету 24 матча и 5 голов.
Официальный сайт "Стандарта"
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