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Защитник сборной Швейцарии, которым интересовался "Спартак", перешел в "Ньюкасл"

Защитник "Депортиво" и сборной Швейцарии Фабиан Шер продолжит карьеру в "Ньюкасле", сообщает пресс-служба сорок.

Английский клуб объявил о приобретении 26-летнего игрока, с которым заключен контракт на три года. Сумма сделки составит около 4 млн евро.

В прошлом месяце появилась информация, что интерес к швейцарцу проявлял интерес московский "Спартак" и несколько других клубов РПЛ.
Теги: Спартак Ньюкасл
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