Дженнаро Гаттузо: знаю, что Бакка снова хочет играть в Испании

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сказал, что у него хорошие отношения с нападающим Карлосом Баккой."У меня нет проблем с Баккой. Я знаю, что он снова хочет играть в Испании, но есть правила уважения. У игроков должно быть желание выступать за клуб", - цитирует Гаттузо Football Italia.