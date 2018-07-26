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Дженнаро Гаттузо: знаю, что Бакка снова хочет играть в Испании

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сказал, что у него хорошие отношения с нападающим Карлосом Баккой.

"У меня нет проблем с Баккой. Я знаю, что он снова хочет играть в Испании, но есть правила уважения. У игроков должно быть желание выступать за клуб", - цитирует Гаттузо Football Italia.
Теги: Гаттузо Милан
Сегодня, 16:20
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