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"Реал" продлит контракт с Навасом

"Реал" продлит контракт с голкипером Кейлором Навасом, утверждает La Nacion.

31-летний вратарь провел переговоры с руководством мадридского клуба еще до чемпионата мира-2018 и переподпишет контракт со "сливочными" после того, как выйдет из отпуска.

Нынешнее соглашение голкипера с "Реалом" рассчитано до 2020 года.
Теги: Навас Рубин
Сегодня, 16:20
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