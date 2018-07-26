"Реал" продлит контракт с Навасом

"Реал" продлит контракт с голкипером Кейлором Навасом, утверждает La Nacion.31-летний вратарь провел переговоры с руководством мадридского клуба еще до чемпионата мира-2018 и переподпишет контракт со "сливочными" после того, как выйдет из отпуска.Нынешнее соглашение голкипера с "Реалом" рассчитано до 2020 года.