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Налоговые органы Испании одобрили штраф в отношении Криштиану Роналду в размере 19 млн евро

Налоговая служба Испании одобрила соглашение, предусматривающее штраф в размере почти €19 млн и приговор к двум годам тюрьмы в отношении бывшего футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду по делу об уклонении от уплаты налогов.

Ранее данной договоренности достиг спортсмен, прокуратура и представители защиты интересов государства. При этом, несмотря на тюремный срок, соглашение подразумевает, что Роналду не будет помещен в пенитенциарное учреждение.
Теги: Роналду
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