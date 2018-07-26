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Брат Гарета Бэрри погиб в автокатастрофе

Брат полузащитника "Вест Бромвича" Гарета Бэрри Марк погиб в автокатастрофе, сообщает BBC.

19 июля "Мерседес" 38-летнего художника и декоратора столкнулся с "Ниссаном".

Бэрри получил дополнительный отпуск в связи с трагедией и на этой неделе вернулся к тренировкам.
Вчера, 22:48
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№1 Написал: dobr25 Самарская область (Вчера, 23:30) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
царствия небесного


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