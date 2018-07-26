Брат Гарета Бэрри погиб в автокатастрофе

Брат полузащитника "Вест Бромвича" Гарета Бэрри Марк погиб в автокатастрофе, сообщает BBC.19 июля "Мерседес" 38-летнего художника и декоратора столкнулся с "Ниссаном".Бэрри получил дополнительный отпуск в связи с трагедией и на этой неделе вернулся к тренировкам.